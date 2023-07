Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati immortalati dai paparazzi del settimanale Chi durante uno dei tanti pomeriggi d'amore trascorsi al mare a Sabaudia. Giocano a calcio sulla spiaggia, poi si gettano tra le onde vestiti e si lasciano travolgere dalla passione. Coccole, scherzi, baci... tanti gesti che testimoniano un rapporto solido e felice.

Prove di pace con Ilary Blasi?

Dopo un anno di conflitti, tra la guerra dei Rolex e la questione legata al centro sportivo della Longarina, per Francesco Totti e la sua ex moglie Ilary Blasi pare essere iniziata una nuova era. Voci di corridoio parlano di ostilità sospese, asce di guerra non proprio sotterrate ma perlomeno accantonate, e contatti telefonici ripresi. Sembra che i due abbiano ricominciato a scambiarsi qualche sporadico messaggio legato alla gestione dei figli. Ma di ritorno di fiamma, proprio non se ne parla. Basta vedere l'ex calciatore mentre gioca con Noemi Bocchi, felice in un mare d'amore.