Nella diatriba sui Rolex arriva un bel colpo di scena, perché, dopo la decisione del giudice per l’affido condiviso degli orologi di lusso, la conduttrice non solo fa ricorso e non rimette nella cassetta di sicurezza i preziosi di cui è in possesso, ma dice di averne solo due o forse tre e di non sapere che fine hanno fatto gli altri. Tra i cinque modelli svizzeri mancanti ci sarebbe pure un Daytona Rainbow il cui valore si aggira attorno al milione di euro.

Francesco Totti è furibondo perché non solo non è tornato in possesso dei Rolex, che non sono affatto “a disposizione di entrambi” come aveva deciso il giudice, ma sono addirittura spariti. Ilary Blasi ne avrebbe due o tre modelli, ma allora che fine hanno fatto gli altri cinque accessori da polso super lusso con cinturino da uomo? Lei si è opposta alla decisione del tribunale dicendo che sono regali e nella cassetta di sicurezza che la ex coppia ha in comune non sono ancora stati rimessi.

Prima udienza Rolex Mercoledì 12 luglio, secondo quanto racconta il Corriere della Sera, Ilary Blasi e Francesco Totti erano assenti all’udienza di costituzione delle parti: lei in vacanza in Brasile con Bastian Muller, l’ex calciatore in America con Noemi Bocchi e i figli. La conduttrice tv però ha presentato una memoria in cui dichiara di avere in custodia un paio di Rolex o forse tre. Che fine abbiano fatto gli altri modelli non lo sa.



Si riapre la questione borse griffate Nell’udienza sui Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la conduttrice ha fatto appello denunciando pure la sparizione di borse griffate e gioielli di cui non si era accorta fino ad oggi. La maggior parte degli accessori li aveva ritrovati in villa dove erano stati nascosti, ma ora pare che manchino altri oggetti. E lei chiede che Totti, che li aveva nascosti per ripicca in un ripostiglio all’Eur, li restituisca. Insomma, l’ex calciatore ha fatto un elenco di orologi, la showgirl ha redatto la sua lista. Ci sarà uno scambio? Oppure è tutto sparito? A breve ci sarà la prossima udienza e se ne saprà di più.



Accordo sulla Longarina? Per Francesco Totti e Ilary Blasi si avvia alla soluzione la questione che riguarda il centro sportivo della Longarina. La famiglia di Ilary, capitanata dalla sorella Silvia, ha in gestione l’impianto. Il fratello di Totti, invece, si occupa della scuola calcio intitolata all’ex giocatore. Tra sfratti (la società della Blasi è stata sfrattata) e debiti (i Totti avrebbero chiesto 193mila euro di canoni di affitto non pagati), pare che i bambini siano tornati ad allenarsi.