Dopo il viaggio in Brasile della coppia si sono perse le tracce. La conduttrice tv ha trascorso qualche giorno a Roma con i figli e poi è partita per la Sardegna con le amiche. Ma del fidanzato a Porto Cervo nessuna traccia e già si rincorrono le voci che vogliono il loro amore al capolinea.

Non è la prima volta che l’assenza di immagini social di Ilary Blasi e Bastian Muller ha fatto temere un addio, salvo poi ritrovarli insieme affiatati e complici. A destare sospetti negli ultimi giorni sono le foto della vacanza di Ilary in Sardegna che ha raggiunto Michelle Hunziker e le amiche a Porto Cervo. Serate al Billionaire e gite in barca ma senza la compagnia di Bastian. Lei si è presa una pausa oppure tra di loro è calato il gelo (dopo le immagini bollenti dalla vacanza di coppia in Brasile)?

Gli scatti fetish da Porto Cervo In vacanza in Costa Smeralda Ilary Blasi ha postato scatti mozzafiato lasciando intravedere le sue curve al sole. Ma soprattutto ha catturato l’attenzione dei feticisti con le immagini dei suoi piedi in barca. Le gambe nude con le onde sullo sfondo hanno fatto il giro del web e le estremità di Ilary sono diventate il tormentone dell’estate. Accanto alla conduttrice le amiche sorridenti e felici.