Per molti la conduttrice è "un pessimo esempio per i tre figli"

Tra look sexy in discoteca e bikini hot in barca però non sono mancate le critiche degli hater. La conduttrice ha postato uno scatto della sua movida smeraldina da uno dei locali più alla moda dell'isola, il Phi Beach, in micro top con décolleté a vista e pancia scoperta mentre è intenta a ballare. I commenti non sono stati tutti lusinghieri però e sono piovute critiche di ogni genere.

Per molti la bella conduttrice è un pessimo esempio per i figli: "Immaginate i tre figli che vedono così la madre, che esempio!!" e ancora: "Ma dimmi te se una madre con 3 figli si debba vestire cosi..." oppure: "Fa ancora la ragazzina! Che si diverta pure, per carità, ma almeno abbia un po di rispetto per i suoi figli".

E poi non sono mancate le solite frecciatine sui ritocchi e la chirurgia estetica, un "classico" delle polemiche contro Ilary: "Non ha ancora accettato la sua età... Poi si diventa schiavi, l'eterna gioventù, la crisi di mezza età, la ricerca illusoria della perfezione, del lusso, dei luoghi stellati... Un vortice fortissimo dal quale non riuscirai più a uscire, ma nemmeno ad essere autenticamente felice".

Ilary non ha fatto un plissé, nessuna replica e silenzio stampa mentre continua le sue vacanze marittime a fianco del nuovo compagno mettendo a tacere anche i gossip maligni su una ipotetica crisi di coppia.



Le voci di crisi A destare sospetti era stato il recente viaggio di Ilary Blasi in Sardegna (a inizio agosto, ndr) senza Bastian Muller. Le foto della showgirl a Porto Cervo spensierata con le amiche avevano intrigato i fan, ma l’assenza del fidanzato aveva fatto parlare parecchio. Per qualche giorno Ilary si è divertita con Michelle Hunziker e altre vip per poi volare sulla terraferma e partire per le vette con il compagno.



Nessuna crisi con Bastian Ilary Blasi aveva quindi smentito le voci di crisi con Bastian Muller, proprio mostrandosi con il suo imprenditore tedesco a Cortina, tra trekking griffati e paesaggi fiabeschi, innamorata e abbracciata a Bastian con cui fa coppia da qualche mese. Altro che addio insomma, Ilary e Bastian si amano alla follia e lei lo tagga in ogni dove per chiarire tutti gli equivoci.