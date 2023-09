Chanel Totti nella suite da sogno con Cristian Babalus

Chanel Totti riprende il suo ingresso nella suite con Cristian Babalus: la porta chiusa, la sua mano che afferra la maniglia e la sorpresa che trovano all'interno. La camera è allestita nel modo più romantico possibile, con petali di rose rosse che tracciano un percorso e poi sparpagliati sul letto, palloncini a forma di cuore, luci soffuse... c'è anche una vasca idromassaggio in cui rilassarsi, e due calici sul bordo che aspettano solo di essere riempiti.

Il rientro dalle vacanze

Chanel Totti e Cristian Babalus non potevano trovare un modo migliore per addolcire il rientro dalle vacanze. I due hanno trascorso gli ultimi giorni in Puglia insieme a Ilary Blasi, alla piccola Isabel Totti e alle zie e cugine. Una grande famiglia felice. I due hanno condiviso dolci immagini di coppia, tra baci sotto l'ombrellone e relax in riva al mare.