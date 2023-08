La coppia in vacanza in Puglia condivide scatti romantici. Con loro c'è anche Ilary Blasi

Leggi Anche Francesco Totti in America: guarda il tour con la famiglia allargata

Chanel Totti e Cristian Babalus stanno insieme da diversi mesi: sono usciti allo scoperto in occasione del 16esimo compleanno di lei e ormai lui fa parte della famiglia. Quella in Puglia non è la prima vacanza della giovane coppia in compagnia di Ilary Blasi: in primavera i due hanno trascorso qualche giorno in Svizzera con la conduttrice e Bastian Muller. Sono stati anche ospiti di una puntata de "L'Isola dei Famosi". Da Torre Lapillo, dove alloggiano in una resort esclusivo, arrivano gli scatti di momenti romantici in riva al mare e dolci baci, aperitivi e outfit coordinati.

Leggi Anche Chanel Totti ancora una festa, ma gli hater contestano la torta