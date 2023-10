Gli orologi sono stati depositati in una cassetta intestata a entrambi in attesa che un giudice ne stabilisca la legittima proprietà. Me c'è un giallo sul numero degli oggetti...

I due (quasi) ex coniugi, in compagnia dei rispettavi legali, si sono incontrati giovedì pomeriggio in banca dove la Blasi ha riportato gli orologi che aveva prelevato dalla cassetta di sicurezza comune sostenendo si tratta di un regalo fattole da Totti. Ma la conduttrice, stando a quanto racconta "Il Messaggero", ha portato solo tre dei sette orologi. Questi andranno custoditi in una cassetta intestata a entrambi in attesa che un giudice decida chi ne sia il legittimo proprietario.

L'incontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi per dirimere la controversia sugli ormai celeberrimi Rolex è finito lasciando la situazione di fatto aperta.

Se la collezione di orologi di orologi è incompleta è quanto meno originale. Infatti Totti, oltre che con l'avvocato Conte, si è presentato con un esperto incaricato di certificare l'autenticità dei Rolex, cosa puntualmente verificata. Per quanto riguarda invece i pezzi mancanti l'ex capitano della Roma non intende lasciar correre e, nel caso non venissero restituiti anche quelli, sarebbe pronto ad adire a ulteriori vie legali.

Nella situazione attuale, secondo quanto riporta "Repubblica", nessuno dei due potrà usufruire degli orologi senza il consenso dell'altro: in pratica chi volesse indossare uno degli elementi della collezione dovrebbe presentarsi in banca in compagnia dell'ex consorte che autorizzi il prelievo. Un'ipotesi che, considerati i rapporti attuali dell'ex coppia, appare alquanto remota.