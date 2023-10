Chanel Totti, le immagini in costume dalle vacanze al mare con Cristian Babalus

Una vacanza tira l'altra per Chanel Totti e Cristian Babalus, che durante l'estate non si sono fatti mancare viaggi di relax e che pare abbiano intenzione di mantenere l'abitudine anche in autunno. I due sono stati insieme a Capri, poi con Ilary Blasi in Puglia, dove hanno alloggiato in un resort esclusivo. Ma hanno trascorso anche qualche giorno in Svizzera con la conduttrice e il compagno Bastian Muller. In ogni occasione, la seconda figlia di Francesco Totti ha documentato le loro avventure, pubblicando i momenti più belli: dalle immagini dei panorami agli scatti in costume, oppure attimi romantici con il fidanzato, come i loro teneri baci in riva al mare o i tramonti mano nella mano.