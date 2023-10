Per Chanel Totti è ancora estate: vacanze in barca con il fidanzato

Chanel Totti non ha ancora detto addio all'estate e insieme al fidanzato Cristian Babalus continua a godersi sole e mare in Costa Azzurra.

Fotogallery - Chanel Totti e Cristian Babalus in vacanza in Costa Azzurra

Chanel Totti (16 anni) e Cristian Babalus (20) inquadrano gli interni dello yacht, la piscina e i divanetti sul ponte, poi mostrano i loro piedi che sfiorano a mollo nel mare cristallino. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti posa in costume intero e in abito da sera, mentre il suo fidanzato si immortala mentre guarda l'orizzonte. Nuotano insieme abbracciati e si godono un'adrenalinica corsa in moto d'acqua.

Coppia affiatatissima Quella in Costa Azzurra non è la prima vacanza della giovane coppia. Nei mesi socrsi sono stati insieme a Capri, poi con Ilary Blasi in Puglia, dove alloggiano in una resort esclusivo. Ma hanno trascorso anche qualche giorno in Svizzera con la conduttrice e Bastian Muller: un quartetto molto affiatato.