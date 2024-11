Francesco Totti e Ilary Blasi si stringono la mano in tribunale

Non si sa se Francesco Totti e Ilary Blasi arriveranno a un accordo extragiudiziale, ma intanto all’incontro in tribunale a Roma si sono presentati molto sereni e in un clima per nulla conflittuale si sono anche stretti la mano davanti ai curiosi, come racconta "La Repubblica". Le tensioni post separazione sembrano essersi attenuate, anche se Ilary è stata chiara: vuole arrivare velocemente al divorzio. E alza la posta chiedendo che l’assegno di mantenimento salga a 18-20mila euro (contro i 12.500 attuali versati da Francesco).