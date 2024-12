Francesco Totti innamorato con Noemi Bocchi sotto la Tour Eiffel a Parigi. Con loro anche la piccola Isabel che appare nelle foto social abbracciata al padre. Dopo aver regalato l’anello alla compagna durante il recente viaggio a Dubai, lo sportivo forse ha fatto la proposta di nozze illuminato dalla romantica Ville Lumière. E in un colpo solo dalla Francia spazza via le chiacchiere sulla crisi con la Bocchi e la bega legale sul presunto abbandono di minore denunciato dalla ex Ilary Blasi.