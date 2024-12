Francesco Totti a Dubai ha regalato l’anello a Noemi Bocchi

Francesco Totti gioca a Dubai ma a Roma si svolge un altro match. Con la sua ex è in dirittura d’arrivo il tanto atteso divorzio, ma ci sono ancora alcune questioni legali da chiudere. Lui è stato scagionato dalle accuse di abbandono di minore, denuncia che aveva fatto la ex moglie Ilary Blasi perché temeva che Isabel fosse stata lasciata sola in casa dal padre. Gli agenti nel verbale hanno detto che c’era la tata con Isabel quella sera in cui sono intervenuti nell’appartamento di Roma Nord dove Totti si è trasferito con la Bocchi. Ora però spuntano altri dettagli e compare pure la portinaia. Secondo quanto scrive “La Repubblica” i pm stanno lavorando per ricostruire la sequenza temporale: “Quando la polizia è entrata in casa, Isabel effettivamente era in compagnia della portinaia. Non di una baby sitter”. Si tratta di capire se è stata contattata da Totti dopo l’arrivo della volante o se si trovava già in casa.