Ilary Blasi vola a New York per l’anniversario con Bastian Muller

Dalle Storie di Ilary Blasi si vedono grattacieli illuminati, lo smashburger di Shake Shack con le patatine frisé, il Guggenheim Museum e un anello borchiato in primo piano. Per ora non c’è traccia di Bastian Muller, ma c’è da scommettere che i due hanno scelto di tornare a New York per festeggiare il loro secondo anniversario insieme. Nel 2023 la conduttrice aveva postato alcune immagini dell'anniversario dalla Grande Mela e aveva scritto: “After a year”. Nel 2022 invece, era volata in America con la sorella Silvia e alcuni amici. Era atterrata proprio mentre sul web impazzavano le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi a Dubai. La prima uscita pubblica del suo ex marito con la nuova fiamma aveva coinciso con l’arrivo della Blasi degli States. Una ripartenza audace (foto mezza nuda nella gelida metropoli) che aveva portato fortuna. Lì era scoccata la scintilla con l’imprenditore tedesco che ancora le fa battere forte il cuore.