“After a year” scrive Ilary Blasi postando un’immagine con Bastian Muller da New York lasciando intendere che la coppia sta festeggiando un anno d’amore proprio nella città che ha visto nascere la loro storia. Gli scorci della fuga romantica che i due si sono concessi per l’anniversario mostrano un giro sulla Fifth Avenue (“Dimmi che sei a NY senza dirmi che sei a Ny” scrive lei) e un rooftop con lo skyline della Grande Mela di notte illuminato da mille lucine. La ex moglie di Francesco Totti indossa un completo leopardato aderente che mette in mostra il suo fisico perfetto, stivaletti neri e scollatura provocante. Anche Bastian è elegante e la stringe con le mani sul ventre e un sorriso sornione. Nelle storie di Instagram si mostrano anche mentre passeggiano per Central Park come due ragazzini tra selfie, abbracci e smorfie.

Dove si sono conosciuti Ilary e Bastian?

Un anno fa nello stesso periodo Ilary Blasi era volata a New York con le amiche e la sorella Silvia Blasi. In quell’occasione però non erano comparsi scatti di Bastian Muller, con cui è iniziata la relazione forse proprio nella Grande Mela. In quei giorni sul web impazzavano le foto di Francesco Totti in Qatar con Noemi Bocchi e Ilary Blasi rilanciava dall’America con immagini piccanti mezza nuda nonostante il freddo gelido. In canotta a Times Square sfidava i bikini della nuova compagna dell’ex marito. Ora Ilary Blasi torna negli stessi luoghi dopo un anno d'amore proprio mentre in Italia esce un documentario in cui la presentatrice parla per la prima volta della rottura dallo sportivo.