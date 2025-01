La fine del matrimonio con Francesco Totti è stata una batosta per Ilary Blasi, ma lei ha saputo uscire a testa alta dal periodo complicato. "Nei momenti più difficili devi anche essere realista, le cose veramente brutte nella vita sono altre. Ci vuole consapevolezza. Il rammarico è nei confronti dei miei figli. Non vengo da una famiglia di separati, i miei stanno insieme da una vita, ho avuto un bell’esempio" ha spiegato, e infatti ora è serena. "Sono tranquilla, veramente. E poi la vita cambia" ha aggiunto. Ma c'è stato un momento in cui è rimasta davvero a bocca aperta: "Quando è uscita l’intervista di Francesco sul Corriere della Sera due anni fa. Non me l’aspettavo proprio. Pensi che manco me n’ero accorta quella mattina, non avevo letto il giornale" ha ricordato. Il riferimento è alle parole del suo ex marito, che la ha accusata di essere stata lei ad aver tradito per prima. Tra di loro i rapporti sono freddi: Ilary nel libro “Che stupida” ha invitato a cena Francesco per una spaghettata con i ragazzi ma lui non ha mai risposto: "La speranza è l'ultima a morire, sarebbe carino" chiosa lei.