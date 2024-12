Ilary Blasi sulla neve, tutte le foto con Bastian Muller e la figlia Chanel Totti

Ilary Blasi e Bastian Muller si stringono e si baciano, mentre intorno a loro gli altri giocano con la neve e ammirano i cavalli. Il manager tedesco è affettuoso e romantico, mentre bacia la sua compagna sulla testa. Dimostra di avere un ottimo rapporto anche con Chanel Totti, secondogenita di Ilary e Francesco Totti, e i paparazzi li sorprendono in un momento di complicità mentre guardano una foto scattata sul cellulare. Se le giornate sono allegre e spensierate in mezzo alla coltre bianca con i più piccoli, le serate sono glamour, come hanno dimostrato gli scatti social.