Ilary Blasi: "Con Totti nessun ritorno possibile, Bastian? Mi ha agganciata in aeroporto"

"La gente spera nel mio ritorno con Totti. Ma non è possibile e neppure rispettoso per chi ci è accanto". A dirlo è Ilary Blasi in una lunga intervista concessa al settimanale "Grazia", in cui parla anche per la prima volta del modo in cui ha conosciuto il suo nuovo compagno, Bastian Muller. È stato lui, racconta, a fare il primo passo. "Io a tutto pensavo tranne che a trovare il fidanzato, ero sola da quattro mesi - ricorda -. Eravamo nella lounge di una compagnia aerea, stavamo aspettando di imbarcarci. Io per tornare a Roma e lui in Germania. Non mi aveva mai vista prima e non sapeva chi fossi, per fortuna. Mi ha attesa fuori dalla toilette, si è presentato e poi invece di chiedermi il numero mi ha chiesto quale fosse il mio profilo Instagram".