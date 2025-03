Per Michelle Hunziker e per Ilary Blasi si tratta anche di un periodo di serenità e di rinascita. La Hunziker, che si dichiara single, ma che è stata pizzicata di recente in montagna con Alvise Rigo, è in ottima forma e sta vivendo un bel momento della sua vita. Anche la Blasi è in una fase positiva perché presto si chiuderà il divorzio da Francesco Totti e visto che l’amore con Bastian Muller procede a gonfie vele, potrà pensare alle seconde nozze.