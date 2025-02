Michelle Hunziker in love? Pizzicata con Alvise Rigo in montagna

In alcune immagini paparazzate a St. Moritz Michelle Hunziker, 48 anni festeggiati da poco con un mega party, pare che stia testando i muscoli di Alvise Rigo, 32. La presentatrice tv, che a maggio condurrà l’Eurovision song contest, pranza con l’ex rugbista prima di scendere in pista con un maestro d’eccezione, l’ex campione Giorgio Rocca. Michelle e Alvise, entrambi ufficialmente single, sorridono e si divertono e sembrano conoscersi da sempre. "Basta vederli insieme per capire che sono compatibili. Una complicità e naturalezza evidenti. Prima di partire per la Svizzera non si conoscevano, dopo poche ore si muovevano come una coppia rodata" scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Pare che durante il weekend montano sia stati inseparabili e chissà se proseguirà anche a Milano.