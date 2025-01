La Svizzera ha acquisito il diritto a organizzare la manifestazione canora, che per la prima volta nella storia si terrà nella parte di lingua tedesca del Paese, dopo la vittoria di Nemo a Malmö (Svezia) lo scorso maggio. La città renana è stata preferita a Ginevra, l'altra città elvetica che era rimasta in corsa per accogliere l'evento.