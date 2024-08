"È un grande onore per Basilea poter ospitare il più grande evento di musica dal vivo al mondo - ha commentato invece Conradin Cramer, presidente del governo della città -. Non vediamo l'ora di questa fantastica opportunità per presentare Basilea al mondo come una città cosmopolita della cultura nel cuore dell'Europa. Come città aperta nel triangolo di confine tra Germania, Francia e Svizzera, superiamo ogni giorno confini di ogni tipo. Ciò si adatta perfettamente all'Eurovision Song Contest. Non vediamo l'ora di accogliere i nostri ospiti da tutta Europa: benvenuti a Basilea".