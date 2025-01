Michelle Hunziker festeggia il suo compleanno con un mega party e oltre 100 invitati: guarda chi c'era

Nel giorno del suo compleanno la showgirl ha postato un video in cui mette a confronto in maniera divertente tre fasi della sua vita: "Michelle generation a confronto. Oggi spengo una candelina in più ma voglio farlo a mio modo: con gratitudine e un bel pizzico di autoironia, che non guasta mai - si legge nel post - Mi sono sentita di festeggiare giocando un po' con le diverse 'Michelle' che sono stata e che sono oggi perché, diciamocelo... Ogni età ha il suo fascino: si guarda indietro con un sorriso, si vive il presente con entusiasmo e si abbraccia il futuro con tanta curiosità".