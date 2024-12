Volersi bene e prendersi cura di sè, concetti chiave per Michelle Hunziker che a 47 anni sembra non soccombere minimamente al tempo che passa.Grazie a uno stile di vita e a una routine di benessere che la conduttrice segue con precisione... svizzera."Sono nata in Svizzera e lì sin da bambini si impara a stare bene fisicamente e mentalmente", spiega la showgirl che è anche imprenditrice di una linea di bellezza "Goode Vibes" incentrata proprio su un concetto di benessere a 360°: "Non un brand, però, ma un life style perché lo star bene è un percorso a 360 gradi che dall’emotività passa (anche) agli ormoni, al fisico. Insomma vanno bene le cremine e lo skin care, ma se tu non hai uno stile di vita di un certo tipo, comunque non ti vuoi bene, non ti prendi i tuoi spazi e non cerchi di vedere la vita con positività…. Non vai da nessuna parte".



Emozioni e cellule E tra i concetti chiave di uno stile di vita incentrato sulla positività c'è l’epigenetica: "Ho sempre creduto che le emozioni e lo stato d’animo, quindi la gioia, la rabbia, la tristezza, l’amore governano le nostre cellule, i nostri ormoni, il nostro fisico, la nostra pelle, i nostri capelli. Noi siamo fatti di cellule e vibriamo ogni singolo giorno di questo. Quando tu vedi una persona innamorata, per esempio, lo capisci subito: ha una bella pelle, gli occhi luminosi, è stupenda. Perché? Sprigiona serotonina, dopamina… ormoni della felicità. Quindi è bene imparare a governare le proprie emozioni, fare un lavoro su sé stessi per essere i più sereni possibile e non soccombere a quei sentimenti, come la rabbia, che fa invecchiare".