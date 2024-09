"Striscia la notizia" riparte da Michelle Hunziker e Nino Frassica e per la prima volta... un Velino!

Gianluca Briganti ha 37 anni, nato a Viareggio da mamma cilena e papà italiano. Balla da quando ha 5 anni. Diplomato nel 2010 in danza, recitazione e canto all'Accademia "MAS Music Arts & Show" di Milano, ha lavorato nei più famosi musical europei come performer, e anche in diversi programmi tv. Beatrice Coari ha 21 anni, di Genova. Dopo il diploma al liceo linguistico, si è iscritta all'Università di Genova, dove studia Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti.