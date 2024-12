Mediaset sotto l'Albero, la programmazione per un Natale e Capodanno in famiglia

Prima serata: martedì 24, serata-evento con "Il Volo - Natale ad Agrigento"; mercoledì 25, dall'Auditorium Conciliazione in Roma, Federica Panicucci presenta la 32° edizione del "Concerto di Natale"; giovedì 26 e venerdì 27, in prima visione esclusiva e assoluta, il film in due parti "Il conte di MonteCristo", con Pierre Niney e Pier Francesco Favino; sabato 28, speciale dedicato a Vasco Rossi e i suoi Magnifici 7 concerti a San Siro; martedì 31, da Catania, Federica Panicucci, con Fabio Rovazzi, conduce "Capodanno in Musica". A seguire, in remake diretto da Steven Spielberg di "West Side Story". Mercoledì 1° gennaio, in seconda serata, in esclusiva assoluta, l'anteprima del film con Massimo Boldi "A Capodanno tutti da me". Giovedì 2 gennaio, alle ore 20.00, dalla Kingdom Arena di Riyadh, in Arabia Saudita, la prima semifinale della Supercoppa Italiana, con Inter-Atalanta e, venerdì 3, la seconda semifinale con Juventus-Milan. Sabato 4, concerto-evento dei Pooh e il loro "Amici X sempre", con la partecipazione di Michelle Hunziker. Lunedì 6 gennaio, alle ore 20.00, l'attesa finale della Supercoppa. In day-time, Francesco Vecchi è alla guida di "Mattino Cinque News" e Dario Maltese conduce "Pomeriggio Cinque News". Domenica 22 e 29 dicembre e 5 gennaio, infine, tre puntate speciali de "L'Arca di Noè", la storica rubrica del Tg5.