Michelle Hunziker in Lapponia con le figlie a cercare le renne

Michelle Hunziker è volata in Lapponia con Sole e Celeste per un viaggio incantevole. Prima un safari suggestivo tra la neve per cercare le renne, poi lo show incantevole della natura. "Quante sere abbiamo sognato con le mie bambine di vedere le aurore boreali dal vivo - si legge in un post in cui appare abbracciata alle figlie - di essere così fortunate da intraprendere un viaggio di 4 giorni e poter assistere a uno degli spettacoli più belli della natura. Abbiamo pianto insieme dalla gioia e ce lo ricorderemo per sempre".