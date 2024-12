Disavventura in montagna per Michelle Hunziker, la figlia Sole ha avuto un incidente

Michelle Hunziker si appresta a trascorrere la fine dell'anno in montagna, insieme alle figlie Sole e Celeste e ad alcuni amici. Non c'è invece Aurora Ramazzotti, in Kenya con il futuro marito Goffredo Cerza e il loro piccolo Cesare. Disavventura a parte, presto risolta per il meglio, la conduttrice condivide con i follower le immagini dei paesaggi montani innevati. Non rinuncia all'allenamento la mattina presto, un'abitudine che l'aiuta a sfoggiare un fisico statuario. Tra i suoi segreti di bellezza, oltre allo sport e all'alimentazione sana, anche l'autoerotismo: "Se la gente sapesse quanto fa bene gratificarsi e quanto fa bene al quadro ormonale e a tutto. È un grande tabù, nessuno ne parla, specie legato a noi donne che troppo spesso prese dallo stress, della quotidianità, dalle angosce ci chiudiamo, ci blocchiamo. E non va bene. Per non parlare dei pregiudizi sulla menopausa e la sessualità. Amarsi, volersi bene passa anche attraverso questo" ha confidato.