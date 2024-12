“Mio padre mi ha insegnato a non lamentarmi mai e vedere sempre il bello. E poi io amo tanto. Amo tutto. E secondo me, quello fa proprio bene” ha detto Michelle Hunziker in una serie di domande e risposte sui social. “Quando ero piccola volevo diventare un’interprete perché mia mamma parlava con me e con mia nonna l’olandese, mio papà il tedesco, mio papà e mio fratello il francese, quindi, io ho interiorizzato cinque lingue nell’arco della mia infanzia e per me sono lingue di casa. Il tedesco è proprio la mia madrelingua, l’italiano è la lingua del mio cuore… La vita mi ha portato in Italia perché mia mamma si era innamorata di un italiano e io sono la persona che è più innamorata di questo Paese al mondo”.