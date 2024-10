Eros Ramazzotti con Michelle Hunziker: “La nonna in carriola”

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono diventati nonni 18 mesi fa quando Aurora ha partorito il piccolo Cesare, nato dall’amore per il compagno Goffredo Cerza. Allora Eros e Michelle postarono la prima foto insieme con il piccolino facendo commuovere i fan che li rivorrebbero uniti come coppia. In occasione del 3 ottobre invece Ramazzotti e la Hunziker hanno scelto uno scatto estivo ironico e simpatico come è nella loro indole. “La nonna in carriola” è un’affascinante Michelle che si presta al gioco di sedersi nell’insolito mezzo agricolo spinto da Eros in mezzo a un prato.