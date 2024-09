Michelle Hunziker e l'amore: "Ho voglia di conoscere un uomo e scoprire il mondo"

Tra scalate in montagna insieme a Goffredo Cerza, fidanzato della figlia Aurora Ramazzotti, e allenamenti intensivi in palestra, "Super Mich" non si ferma proprio mai e a Silvia Toffanin chiede di lanciare un appello. "Cerco un uomo che abbia voglia di fare tutte queste avventure insieme a me", spiega la conduttrice che aggiunge di essere in una fase della vita con il desiderio di viaggiare e scoprire il mondo. "In questi anni ho sempre lavorato con passione, sono diventata madre e ho dedicato tanto tempo alla famiglia. Spero ora arrivi il momento di incontrare una persona con la quale vivere un altro pezzo di emozione che non deve essere per forza sui figli", afferma.