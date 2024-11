"Ti auguro un amore rispettoso, pieno di complicità, romantico, una persona che rappresenta un “plus” nella vita, con cui condividere le follie, le avventure più strane, i viaggi" ha scritto Michelle Hunziker condividendo il tattoo suo e di Aurora Ramazzotti. "Vedere il mondo insieme e condividerne la bellezza. Un amore in cui ci si occupa uno dell’altro, un amore protettivo e virtuoso perché gioisci del successo del tuo partner… l’amore come lo vedo io pieno di luce e privo di sofferenza. Liebe ohne Leiden" ha proseguito, concludendo "Un augurio d'amore di una mamma per sua figlia (che l'ha già trovato) e di una figlia per sua mamma (che lo troverà). Ti amo".