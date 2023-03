Aurora Ramazzotti è diventata mamma, è nato Cesare

Lo ha annunciato sui social postando alcune foto in cui si vedono la mano del bebè e quella di papà Goffredo Cerza e un'altra in cui si legge il nome scelto per il bambino: Cesare. Anche nonna Michelle Hunziker esulta: "E con la nascita delle mie figlie... oggi per me è stato il giorno più bello della vita", ha scritto.

Per Aurora Ramazzotti il giorno tanto atteso è arrivato. Lei e Goffredo Cerza hanno annunciato sui social l'arrivo di Cesare, il cui nome è stato tenuto segreto fino all'ultimo. Non hanno mostrato il volto del bambino ma solo la manina chiusa a pugno accanto a quella del papà Goffredo Cerza. A seguire l'immagine dei neogenitori teneramente abbracciati. Alla loro gioia si unisce quella di tantissimi follower e amici vip, da Paola Di Benedetto a Nina Zilli (anche lei in dolce attesa), Paola Turani, Levante, Tommaso Zorzi...