Aurora Ramazzotti, le prime foto con il pancino

Aurora Ramazzotti sarà mamma a gennaio e in questi giorni mostra le rotondità.

Gli scatti con il pancino sono stati immortalati dal settimanale “Chi”, il primo a dare notizia della cicogna in volo. La figlia di Eros e Michelle Hunziker e il compagno Goffredo Cerza non hanno ancora ufficialmente confermato la dolce attesa e l’influencer continua a postare scatti in cui le forme non appaiono granché cambiate per confondere i fan.