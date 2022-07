Aurora su TikTok: “Se non mi chiamassi Ramazzotti non mi ca… nessuno”

Aurora è furiosa e sulla questione “figli di” torna a parlare sui social: “Ma perché c’è qualcosa di fondamentalmente sbagliato: se io non mi chiamassi Ramazzotti chissà chi c…o sarei! Ma poi c’è tutto un problema culturale in Italia. Scommetto che non rompono solo a me, rompono anche a figli di avvocati, medici e altri”. Il suo sfogo diventa un rap su TikTok.

“L’altro giorno avevo scritto un testo perché volevo parlarne ma poi rileggendolo mi sono cadute le palle leggendo le mie parole, quindi ho deciso di scrivere un rap” racconta la figlia di Eros e Michelle Hunziker.

“Se non facessi Ramazzotti di cognome potrei essere un numero infinito di persone, talmente incalcolabile da non poterlo dire… – comincia così il testo che legge rappando Aurora – Magari sarei un prete, un filo d’erba, un sasso”.

E poi si scatena con chi l’attacca: “Magari non sarei proprio nessuno ma nella ruota delle probabilità c’è l’ipotesi che non mi rompereste il ca… Se non facessi Ramazzotti di cognome vorrei vivere in un Paese molto meno giudicone”.

E poi si racconta: “Sono cresciuta dietro un palco, un copione, lo spettacolo mi scorre nelle vene, alla fine sceglie il pubblico non c’è gene che tiene, tranquilli. Io farò sempre Ramazzotti di cognome, se avessi scelto di essere migliaia di persone non sarei stata fedele a chi sono veramente e per cosa? Per darla vinta a chi mi invidia solamente. No! Il paragone non si fa, ma in generale non giudicarmi: qua non siamo in tribunale”.



“Io non chiedo tanto. Della fortuna che mi è stata data io ne prendo atto e ne sono grata – ammette sinceramente la figlia di Michelle ed Eros - Ma non dimenticare che dietro ogni facciata c’è una storia che non sai e che va rispettata”.