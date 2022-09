Aurora Ramazzotti conferma: “Sì, sono incinta”

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aspetta il primo bebè dal compagno Goffredo Cerza. Le indiscrezioni sulla gravidanza si rincorrono da diverse settimane, ma solo ora lei lo ha annunciato ufficialmente con un video social ironico e divertente come è nel suo stile. “Guarda che tette giganti che ho, amore, sono giganti, goditele” ripete seduta su un lettone sul set della clip che ha girato per i follower.

Leggi Anche Aurora Ramazzotti, le prime foto con il pancino

Il post di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato un video e ha scritto a corredo: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”. In pochi secondi la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ripercorre il gossip che l’ha inseguita in questi anni. Spesso le veniva affibbiata una gravidanza e lei doveva sempre smentire ad amici, parenti o sui social. “Aurora sei incinta?” le chiedono la nonna, la mamma, l’amico. Ma soltanto ora può finalmente dire "Sì sono incinta" e godersi questa maternità. La Ramazzotti ha scelto un modo insolito e ironico per comunicare ufficialmente la sua dolce attesa. Niente messaggi sdolcinati e pancioni nudi, ma solo tante risate e una certezza: “Guarda che tette giganti che ho, amore, mai nella vita, sono giganti, goditele” dice lei rivolgendosi a Goffredo Cerza che le porta il pranzo a letto cercando di soddisfare le sue prime voglie.





“Aurora Ramazzotti è incinta”, il primo annuncio sui giornali

Il primo a spifferare la gravidanza di Aurora Ramazzotti è stato il settimanale “Chi”. I paparazzi avevano beccato Michelle Hunziker con la figlia in una farmacia ad acquistare un test di gravidanza . Non si sa se quello è stato davvero il momento in cui la figlia di Eros ha fatto la bella scoperta. Fatto sta che poche settimane dopo il settimanale diretto da Alfonso Signorini confermava: Aurora Ramazzotti è in dolce attesa e sarà mamma a gennaio. E’ seguito un lungo periodo di silenzio da parte dei diretti interessati. Nessuna foto che evidenziasse rotondità sospette, anzi inquadrature che non mostravano il pancino che invece cresceva.

Leggi Anche Aurora Ramazzotti in dolce attesa: Michelle Hunziker ed Eros diventano nonni





Aurora Ramazzotti incinta, Michelle ed Eros nonni rock

E mentre si moltiplicavano le indiscrezioni sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker ed Eros non commentavano. Si dice che siano al settimo cielo dalla gioia e ora che la notizia è stata ufficializzata c’è da aspettarsi che comunicheranno il loro entusiasmo ai fan. Entrambi hanno figli ancora piccoli: Michelle ha due bambine Sole e Celeste avute da Tomaso Trussardi che hanno rispettivamente 9 e 7 anni, mentre Eros è padre di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti dalla ex moglie Marica Pellegrinelli e che hanno 11 e 7 anni. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno sicuramente dei nonni sprint e la loro bella famiglia si allargherà ancora di più con il bebè di Aurora e Goffredo.