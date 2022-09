Aurora Ramazzotti: "La gravidanza? Rispettate il mio silenzio"

Da quando circolano voci sulla sua presunta gravidanza, Aurora Ramazzotti ha scelto la strada della riservatezza più assoluta.

"Ho sempre parlato di tutto, ma stavolta rispettate il mio silenzio. Ogni cosa a suo tempo", ha detto in occasione del concerto di suo padre Eros Ramazzotti a Siviglia. Non nega di aspettare il primo figlio da Goffredo Cerza , anche se preferisce non dare conferme finché non si sentirà pronta per farlo.