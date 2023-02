Aurora Ramazzotti spiega perché la sua gravidanza sembra infinita

partorisce?!'". Nel suo caso, le spiegazioni sono due: oltre al tempo fisiologico, ha giocato un ruolo importante anche il fatto che il suo pancione fosse stato spoilerato ben prima dell'annuncio ufficiale. Il termine per lei si sta avvicinando, la nascita del suo bebè è prevista per marzo, e non vede l'ora di stringere tra le braccia il suo primogenito.

Il motivo fisiologico "Noi siamo abituati a pensare che la gravidanza duri nove mesi… E’ corretto? No. Non ne dura 9, ma 10 e vi dirò il perché", spiega Aurora Ramazzotti. I conti sono presto fatti: "Sono 40 settimane dal momento del concepimento al momento del termine, quello del parto. Quattro settimane al mese per dieci fa 40. Ma a volte si partorisce anche a 41 o 42 settimane. Quindi questo vuol dire che a volte sono pure 10 mesi o addirittura 10 e mezzo...".



La colpa è dei paparazzi Nel caso di Aurora Ramazzotti, se la dolce attesa sembra non finire mai è colpa anche dei paparazzi, che hanno dato la notizia prima del tempo. "Non dimentichiamoci poi che la mia gravidanza è stata brutalmente spoilerata che ero al secondo mese, di solito non si annuncia prima del quarto", afferma. I fotografi l'avevano già sorpresa all'acquisto del test insieme a Michelle Hunziker e le voci che la volevano incinta ci hanno messo poco a sollevarsi. Lei prima ha chiesto rispetto per il suo silenzio poi, una volta giunto il momento giusto, ha raccontato a tutti la bella novità con un divertente video social al quale hanno partecipato tutte le persone a lei più care: dalla nonna alla mamma, dal compagno Goffredo Cerza al caro amico Tommaso Zorzi.

