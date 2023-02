Aurora Ramazzotti, il pancione esplode: "Siamo agli sgoccioli"

Leggi Anche Aurora Ramazzotti, doccia social e coccole per il pancione

"Vi aggiorno e segnalo che questo bomber, che utilizzo da anni, sta arrivando agli sgoccioli. Lo chiudevo tranquillamente e mascheravo anche, ora proprio no...", dice Aurora nelle stories di Instagram.

E come mostrano le altre foto che Aurora Ramazzotti pubblica su Instagram, non ha mai smesso di allenarsi. "Il messaggio per chi può per sentirsi bene nel proprio corpo", ha scritto nei giorni scorsi postando una foto in palestra.

Come ha detto la stessa Aurora, ormai siamo agli "sgoccioli", anche se non ha voluto rivelare la fatidica data. Si sa che sarà un maschietto e che tutti in famiglia non stanno più sulla pelle.

LEGGI ANCHE Aurora Ramazzotti: shopping con il pancione