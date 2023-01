Michelle Hunziker, festa con tanti amici per i suoi 46 anni

TANTO AMORE Per la festa di Michelle Hunziker c’erano tutte le donne di casa: dalla madre Ineke alle figlie Sole e Celeste Trussardi e naturalmente Aurora Ramazzotti. La primogenita ha iniziato dal mattino a postare dolci dediche alla mamma (“Tanti auguri my queen, quante avventure ci aspettano ancora”, “Una vita insieme” ha scritto accompagnando la frase con i cuoricini) e poi al party ha posato con lei più bella che mai. Aurora, che Michelle ha avuto dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti, la renderà nonna tra pochi mesi di un maschietto e la conduttrice non sta più nella pelle per affrontare questa nuova avventura.

LE AMICHE DI SEMPRE Accanto a Michelle Hunziker a brindare, cantare e ballare c’erano le amiche più care. Dall’inseparabile Serena Autieri, accompagnata dal marito Enrico Griselli, all’esplosiva Ilary Blasi arrivata a Milano da Roma per la festa di Michelle. E poi c’erano Nina Zilli che ha intonato canzoni e anche tutto lo staff della Hunziker. Si respirava aria di serenità e complicità in un mix di affetto e divertimento come solo Michelle sa creare. I siparietti tra i tavoli con balletti improvvisati, gli show al microfono, le foto di rito e tanti sorrisi e risate.

TAVOLATE DI AMICI C’erano Nicola Savino, Alvin, Ernst Knam e tanti ospiti al grande party di Michelle Hunziker, organizzato tra fiori, candele e cioccolato nelle tonalità del black and white (stessi colori richiesti dal dress code per gli invitati). Tra tante presenze si facevano notare l’assenza di Tomaso Trussardi, un segnale della lontananza tra i due ex (si sono separati un anno fa), dopo un vano tentativo di riavvicinamento (perfino le vacanze sulla neve insieme). Michelle a 46 anni riparte dalla sua famiglia, dalle donne di casa (la madre, le piccole Sole e Celeste, la primogenita Aurora) e dal gruppo di amiche. E tra pochi mesi arriverà il suo principino, il primogenito della Ramazzotti, candidato a rubare il cuore di nonna Michelle.