Aurora Ramazzotti parla della gravidanza e i 4 nonni brindano

Aurora Ramazzotti: “Ho bisogno di un po’ di tempo”

Ha ufficializzato sui social con un video ironico di essere incinta ma ancora fatica a parlare della gravidanza. Aurora Ramazzotti spiega ai follower di essere stata particolarmente assente in questo periodo. Ma vuole rendere tutti partecipi delle sue sensazioni: non sa cosa raccontare e come spiegare quello che sta succedendo, perché ancora sta cercando di capire le sue nuove emozioni. E’ in dolce attesa dal fidanzato Goffredo Cerza con cui convive da ormai diversi anni a Milano. Ha sempre comunicato ai fan tutto e anche questa volta lo farà. Promette che tornerà ad essere attiva come sempre… ma tra un po’ di tempo.

Il video per ufficializzare la dolce attesa

Dopo settimane di indiscrezioni, Aurora Ramazzotti ha pubblicato un video girato insieme a Goffredo Cerza in cui ha spiegato: “Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente”. Ha confermato di essere incinta in modo divertente, ironizzando su tutte le volte in cui le hanno chiesto se aspettava un bebè e soltanto ora può finalmente dire: " Sì, sono incinta ".

Michelle Hunziker nonna a 45 anni

La mamma di Aurora Ramazzotti posta una Storia in accappatoio in cui dice: “E’ una giornata super super emotional. E chiaramente io lo sapevo già da tantissimo, però finalmente ha potuto dirlo anche Auri e ora siamo tutti liberi di gioire, sono liberi di essere felici”. Michelle Hunziker, 45 anni, è entusiasta di diventare nonna: “Lei è la mia bebè. Come fa a fare un bebè la mia bebè? La vita è meravigliosa”.

Eros in concerto: “Auri ti amo, lo voglio sul palco con me”

Dopo le reazioni di Michelle Hunziker, è stata la volta di Eros Ramazzotti. “Mi fai diventare nonno… - ha detto dall’Arena di Verona rivolgendosi ad Aurora - Lo voglio con me sul palco a cantare, non importa se maschio o femmina. L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore”. Anche la sera successiva, dopo la dedica , Aurora Ramazzotti era in platea a cantare con papà Eros e questa volta anche Michelle è salita sul palco. Il suo ex le ha dedicato una canzone e un tenerissimo abbraccio (i fan sognano ancora che la ex coppia possa tornare insieme): diventeranno nonni rock!

Hunziker e Ramazzotti con i consuoceri

Non solo Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non stanno più nella pelle per la gioia di diventare nonni . Anche i genitori di Goffredo Cerza, Francesca Romano Malato e Fabio Cerza, sono al settimo cielo. La “consuocera” ha postato uno scatto dei 4 nonni insieme al concerto di Eros e ha scritto: “E così ci siamo. Diventeremo nonni… ci sentiamo tutti molto fortunati per questo dono e siamo tutti qui pronti a sostenervi ed iniziare questa nuova avventura. Auguri a tutti noi”. La mamma di Goffredo è stata diverse volte ai concerti di Ramazzotti e ha condiviso scatti con Michelle. “Ritornare alla musica alla mia passione con la mia famiglia doppia emozione – ha scritto - Concerto strepitoso grazie Eros Ramazzotti per essere sempre capace di farci vivere emozioni pazzesche grazie ad Aurora per averci volute con te… e davvero dove c’è musica c’è solo fantasia… Dove c’è musica, io ci sarò”.