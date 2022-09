Eros Ramazzotti in concerto fa una dedica ad Aurora incinta

E non solo per le sue canzoni ma anche per una dedica speciale alla figlia Aurora incinta . Con la chitarra in mano seduto davanti al pubblico in un momento di confidenze e sentimenti il cantautore dice rivolgendosi alla primogenita seduta in prima fila: “Mi fai diventare nonno… Grazie Auri, ti amo”.

Eros Ramazzotti e la dedica ad Aurora

Eros Ramazzotti è un papà innamorato ma si apprestare a diventare un super nonno. Durante il concerto all’Arena di Verona ha voluto rivolgere una dedica speciale alla figlia: “Mi fai diventare nonno – ha detto – Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina… L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”. La primogenita avuta dal primo matrimonio don Michelle Hunziker era seduta in prima fila e lo osservava con occhi lucidi e sguardo dolce con il suo pancione. Giulia De Lellis a pochi posti di distanza l’ha filmata nel pieno della commozione e pure l’influencer ha versato lacrime di gioia.

Eros Ramazzotti in concerto a Verona

Eros Ramazzotti è tornato a calcare il palco dopo un lungo periodo di pausa. Si è esibito per due serate all’Arena di Verona regalando al pubblico momenti di grande emozione con le sue canzoni più belle. Tra i fan non poteva mancare la figlia Aurora, con cui il cantautore romano ha un legame molto forte. Proprio poche ore prima la Ramazzotti aveva finalmente confessato ai follower di essere in dolce attesa. Da tempo circolavano voci di gravidanza, ma lei ha sempre preferito non commentare in attesa del momento giusto per ufficializzarlo. Prima del concerto del papà ha pubblicato un video ironico e divertente in cui lei e il fidanzato Goffredo Cerza confermavano la cicogna in volo. Subito dopo la mamma di Aurora, Michelle Hunziker ha commentato nelle Storie la gioia di diventare nonna . Eros Ramazzotti ha scelto il palco per gridare la sua emozione per il nipotino o nipotina in arrivo.