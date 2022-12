Michelle Hunziker, vacanze sulla neve con Tomaso Trussardi e spunta l'amica Serena Autieri

Dopo Natale eccoli in montagna in vacanza sulla neve. I due testimoniano l'armonia ritrovata sui social con delle Instagram Stories in cui appare anche l’amica Serena Autieri. Sono ancora ex o nel frattempo sono tornati ad essere una coppia ?

A Natale Michelle Hunziker ha postato dei selfie con la suocera Maria Luisa confermando così il "ritorno di fiamma" con Tomaso Trussardi. Ma in molti hanno pensato che la coppia si fosse riunita solo per i figli. Invece, a pochi giorni di distanza, rieccoli di nuovo insieme. Stavolta sulla neve. In compagnia della coppia di amici di sempre, Serena Autieri e il marito Enrico Griselli.

Su Instagram Tomaso ironizza e chiede alla Autieri: "Dunque, la tua frequentazione con Michelle come procede? Ho fatto di tutto per farvi litigare... ma non ci sono riuscito...". "Va tutto a gonfie vele, ci amiamo da sempre", replica Serena. Interviene quindi la Hunziker: "Grazie a te siamo ancora qui, la nostra frequentazione è salva, sei riuscito a fluidificare la situazione", ride.