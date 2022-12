Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme al ristorante: "Cenetta tra ex"

"Cenetta top tra ex" scrive la conduttrice postando nelle storie di Instagram una foto della serata insieme all'imprenditore da cui si è separata a inizio anno. Una frase sibillina, indizio di un riavvicinamento o conferma di una rottura insanabile? Nel locale i due hanno incontrato casualmente Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e tra loro, non c'è dubbio, l'amore è alle stelle.

Michelle Hunziker si mette in posa per i follower durante la cena al ristorante con Tomaso Trussardi. Nasconde lo sguardo con occhiali fumé e guarda l'obiettivo con espressione seria e accanto a lei nemmeno l'imprenditore accenna un sorriso. Qualche tavolo più il là ci sono Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che festeggiano in ritardo il compleanno dell'influencer (ha compiuto 26 anni il 5 dicembre ma quel giorno aveva la febbre). "Nel frattempo totalmente ignari i ragazzi hanno prenotato nello stesso ristorante", scrive la conduttrice postando il video del brindisi a distanza. Aurora è in dolce attesa e a marzo diventerà mamma di un maschietto.



Riavvicinamento o rottura definitiva? - Tra Michelle Hunziker e Tomao Trussardi c'è ancora del tenero? Nelle ultime settimane sembrava si fossero riavvicinati. Avevano trascorso un weekend in montagna con le figlie Sole e Celeste ed erano stati paparazzati mentre entravano a casa insieme di notte. La conduttrice ha detto: "In amore tutto è possibile", e l'imprenditore le ha fatto eco: "Mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da lei". Il ritorno di fiamma sembrava ufficiale ma voci vicine alla coppia sostengono che il tentativo di darsi una seconda chance sia fallito. Il post dal ristorante sembra confermare la rottura definitiva, con la parola "ex" che definisce il loro rapporto, ma allo stesso tempo la cena romantica accende nuove speranze.



La storia d'amore - Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati insieme per 10 anni. Nel 2014 sono convolati a nozze, con un'emozionante cerimonia a Bergamo alla presenza di tanti amici vip (da Ilary Blasi a Silvia Toffanin). Dal loro amore sono nate sue figlie, Sole (9 anni) e Celeste (7 anni), ma la conduttrice era già mamma di Aurora Ramazzotti (avuta dalla relazione con Eros Ramazzotti). La separazione è stata annunciata nei primi mesi del 2022 e la conduttrice ha trascorso un'estate bollente insieme a Giovanni Angiolini, chirurgo ed ex gieffino che le ha fatto girare la testa. Sembra che proprio questo flirt rappresenti per il suo ex marito un ostacolo insormontabile alla ricomposizione della coppia.