Michelle Hunziker ancora con Tomaso Trussardi: "Tutto è possibile in amore"

Le cause della separazione

Michelle Hunziker non ha paura di fare autocritica e a proposito delle cause della separazione si assume le sue responsabilità: "Certamente mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo lasciati", ammette. Sui motivi che hanno portato lei e Tomaso Trussardi a mettere fine al loro matrimonio non ha mai fatto chiarezza, però dà qualche indizio: "La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga, non bisogna dare per scontato che ci sia. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno".

Le sfumature del sentimento

"Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste. Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore", ha detto Michelle Hunziker alla rivista tedesca. Insomma, forse è presto per parlare di un ritorno di fiamma in piena regola, ma è evidente dalle sue parole che il sentimento tra lei e Tomaso Trussardi non si è spento del tutto.

Sempre vicini

Anche dopo aver annunciato la separazione dopo 10 anni insieme (di cui 7 di matrimonio) Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non si sono mai allontanati del tutto. Hanno partecipato insieme a eventi mondani e ai compleanni delle figlie, dimostrandosi genitori attenti e complici. La conduttrice durante l'estate ha avuto una relazione di 5 mesi con il chirurgo ed ex gieffino Giovanni Angiolini, ma la passione si è raffreddata con l'abbassarsi delle temperature. All'imprenditore sono stati attribuiti alcuni flirt, ma sempre smentiti.

Ritorno di fiamma?

Dopo la fine del flirt a base di avvinghiamenti in barca con Giovanni Angiolini (che tra l'altro Tomaso Trussardi non ha per niente gradito), Michelle Hunziker è tornata a portare l'anello al dito. Il gossip è impazzito, e ancora di più è andato in fermento quando gli ex coniugi hanno posato insieme prima alla festa di compleanno di Sole e poi al ristornate in coppia. A tanto chiacchiericcio, la conduttrice ha commentato con delle smorfie social: "Io che leggo i giornali in questi giorni", ha commentato. Per quanto riguarda l'imprenditore, si vocifera di una relazione con un'ex dama del trono over di "Uomini&Donne". Le parole di Michelle Hunziker a Bunte lasciano però intendere che tra lei e Tomaso Trussardi non tutto è perduto. "Il bianco e nero non esiste" ha detto lei, basta trovare l'equilibrio in una delle sfumature di grigio.