L'amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è già al capolinea

Dopo aver dimenticato Tomaso Trussardi , la showgirl ha passato un'estate infuocata con l'ex concorrente del Grande Fratello . "Sono contenta di aver sbagliato perché solo così puoi andare avanti", aveva dichiarato al settimanale Mondadori . Ora, dopo il primo bacio in Sardegna a marzo, l'incontro in un hotel di Milano e la fuga d'amore a Parigi, la Hunziker però sembrerebbe aver già dimenticato la nuova (breve) fiamma.

Fonti vicine alla presentatrice, che si è separata da poco tempo da

Tomaso Trussardi

non c'è un motivo particolare

Hunziker

Franciacorta

Eros Ramazzotti

parlando di Angiolini, raccontano a Chi che "certe conoscenze come nascono finiscono,". Nessuna accusa, nessuna recriminazione, solo la consapevolezza che la loro storia, durata meno di un'estate, è già finita. Intanto, laviene localizzata in, in un resort vicino all’ex marito,