Michelle Hunziker è tornata in Sardegna da Giovanni Angiolini: postano da un pozzo sacro

Michelle Hunziker dopo aver trascorso diversi giorni in Costa Smeralda con le tre figlie, è volata a Milano per riportare le bimbe da papà Tomaso Trussardi, ma poi ha ripreso l’aereo diretta sull’isola. Soggiorna in un resort nella campagna del Supramonte e con Giovanni Angiolini si dedica alla scoperta dei nuraghi. Postano entrambi dal pozzo sacro di Santa Cristina: pronti ad uscire allo scoperto?

“Oltre 2000 anni di storia con un’energia incredibile” scrive Giovanni Angiolini postando la scalinata che emerge dal pozzo di Santa Cristina, massima espressione dell’architettura nuragica. “Quando astrologia e spiritualità s’incontrano in un’esperienza meravigliosa… 5000 anni fa ne sapevano molto più di noi” aggiunge lei postando la stessa immagine. E poi si lascia fotografare in cima alla scalinata. “Ogni 18 anni la luna riflette la sua luce nel pozzo” è la didascalia di Michelle Hunziker. E poi ancora immagini dalle scale, dove è chiaro che è la sua dolce metà a scattare foto. “E quando sei scesa fino in fondo… risali… sempre… e sarai piena di energia rinnovata” scrive la showgirl. Tutta l’energia dell’amore…

A questo punto i tempi potrebbero essere pronti per un’uscita ufficiale a due sui social. Del resto, lui ha presentato la famiglia a lei, Michelle ha fatto conoscere Aurora a Giovanni, l’estate la stanno trascorrendo insieme e sui rispettivi profili Instagram non evitano di pubblicare le stesse inquadrature. Insomma, i follower aspettano solo un’immagine romantica a due per ufficializzare la love story.