Passione in mare aperto per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Il settimanale Vero pubblica gli scatti che testimoniano una passione travolgente tra la showgirl e il chirurgo. Sui social non si espongono, ma ormai la loro storia d'amore è alla luce del sole.

Emily Ratajkowski in topless

Leggi Anche Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, le immagini hot in gommone

Leggi Anche Michelle Hunziker è tornata in Sardegna da Giovanni Angiolini

Si frequentano da qualche mese e l'estate se la godono appieno. Michelle Raggiunge Giovanni in Sardegna appena può e con lui prende il largo. Sul gommone in bikini bianco sfoggia un fisico mozzafiato e il suo compagno non resta indifferente. La bacia, la stringe e la coccola, infilandole la mano sotto al reggiseno del costume. La Hunziker si perde nella passione, felice di naufragare nel mare dell'amore.