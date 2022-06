Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, le immagini hot in gommone

Kate Middleton come Lady Diana: in uniforme per omaggiare l'esercito

Leggi Anche Michelle Hunziker è tornata in Sardegna da Giovanni Angiolini

Il fine settimana bollente è andato in scena in Costa Smeralda, dove Michelle si è rifugiata dopo una vacanza in Romagna con le figlie Sole e Celeste e un viaggio spensierato con le amiche alle isole Eolie. Lei è arrivata a Poltu Quatu direttamente dalla Sicilia, lui vive e lavora a Cagliari e l’ha raggiunta. Sabato sera la coppia è stata avvistata in un locale con amici e il fratello del bel chirurgo. Domenica era in programma la gita in gommone da Porto Rotondo a Mortorio.

Leggi Anche Michelle Hunziker alle Eolie, bikini mozzafiato e selfie col parroco



Pare che il mare fosse agitato proprio come loro e la passione non poteva aspettare che si calmassero le onde, così i due hanno optato per una spiaggetta tranquilla dove potersi godere sole e mare conditi da tanto romanticismo. Nelle foto si stringono e si abbracciano e Angiolini accarezza il lato B di Michelle baciandolo dolcemente. Sfoglia la gallery e guarda le immagini hot…

Leggi Anche Michelle Hunziker alle Eolie, ma il fidanzato è in Germania con Liz Hurley