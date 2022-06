Michelle Hunziker alle Eolie, bikini mozzafiato e selfie col parroco

La showgirl si gode una bella vacanza spensierata tra tuffi in mare, relax in barca e passeggiate per i vicoli di Panarea. Trova anche tempo per momenti di raccoglimento e spiritualità, come la confessione con il parroco dell'isola con cui si scatta anche un selfie. Tutto questo senza dimenticare i follower, ai quali dedica il racconto delle sue vacanze in bikini.

Guendalina Tavassi in festa per i 18 anni della figlia Gaia

Michelle Hunziker in vacanza alle Eolie tra foto in bikini e selfie col parroco

Al mare Michelle è un'esplosione di sensualità e i suoi bikini sono mozzafiato. Posa in topless tra le rocce, facendo ben attenzione a lasciar solo intuire le nudità senza mostrarle. Fa la diva mettendosi in posa con il sole che si avvia verso il tramonto e le bacia la pelle abbronzata, poi si lancia in tuffi dalla barca, con il lato B messo in evidenza dagli slip bianchi.

Ma fare la dea sexy per la Hunziker è solo un gioco (che comunque le riesce benissimo). Quello che più le piace è ridere con le amiche, passare ore spensierate tra chiacchiere e confidenze, buon cibo e anche un bel brindisi in mezzo al mare. Le sue risate allegre e gioiose illuminano i social, ma certo anche gli scatti in bikini non guastano...