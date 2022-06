Michelle Hunziker si "sdoppia" per l'estate: mamma sprint con le figlie e sirena sexy per Giovanni Angiolini

La showgirl è pronta a "sdoppiarsi" per amore: con le figlie Sole e Celeste in Romagna è una mamma allegra e festosa, con il compagno Giovanni Angiolini in barca in Sardegna è sensuale e appassionata. Il settimanale Gente l'ha paparazzata nella sua doppia veste: in bikini tra giochi in acqua e relax al sole è sempre uno spettacolo.

L'estate di Michelle Hunziker: in Romagna con le figlie e in Sardegna con il compagno

Per Michelle è la prima estate dopo la rottura con Tomaso, ma non è un estate da single. Accanto a lei c'è già il bel Giovanni, con cui fa coppia da qualche mese. Non sono usciti ufficialmente allo scoperto, ma i paparazzi li hanno sorpresi più volte presi da coccole e baci. In barca in Sardegna si rilassano al sole per un fine settimana a due, lei sfoggia curve perfette e lui addominali d'acciaio e insieme sembrano sereni.

Nonostante sia presa dalla nuova relazione, la Hunziker non trascura le due figlie che ha avuto da Trussardi. A Milano Marittima se la spassa in acqua con Sole e Celeste tra corse, schizzi e tuffi. Le sue figlie (compresa Aurora, ormai 25enne) sono la sua grande gioia e lei non rinuncia mai a trascorrere del tempo di qualità con loro. Sempre solare e sorridente, nella vita privata come in tv.